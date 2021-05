Bobby Sands: la huelga de hambre que cambió para siempre el conflicto de Irlanda del Norte

22 minutos

"No me identifiqué como un criminal. El funcionario de prisiones estaba allí diciendo: 'Bien, estás aquí para cumplir tu tiempo de condena. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Si sigues mi consejo, te pondrán los uniformes ahora. Si no, desnúdate'. Así que te desnudabas allí mismo mientras te ridiculizaban y te abucheaban los guardias".

Recuerdo muy bien a un funcionario de la Oficina de Irlanda del Norte en Belfast abriendo el cajón de su escritorio y sacando una camisa de su envoltorio de la tienda Marks and Spencer's. "Mira", dijo con orgullo, "vamos a darles, no su propia ropa, sino ropa nueva".

Thatcher nunca vaciló

"El crimen es el crimen", declaró. "No es político. Es un crimen. No puede haber ninguna cuestión de estatus político".

"No podía creer que mi vecino católico, al que siempre he tratado con mucho respeto, pudiera ir a votar a alguien que iba a asesinarme a mí o a algunos de mis amigos y que era un enemigo de esta comunidad en particular. No podía creerlo".