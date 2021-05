Conflicto israelí-palestino: los graves enfrentamientos entre árabes y judíos en ciudades mixtas de Israel

Desde el lunes, las protestas y los choques entre judíos y palestinos no han hecho más que empeorar, así como el intercambio de fuego entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza.

¿Qué pasó en la ciudad de Lod?

El padre de Hassuna explicó que su hijo no había ido a protestar y que simplemente estaba pasando por la zona cuando "le dispararon a quemarropa".

"No me siento seguro saliendo de casa", señaló el residente judío Lior Benisti a Channel 12. "Queríamos ir donde está mi hermana, tenemos dos hijas pequeñas y decidimos quedarnos esta noche a pesar de que no tenemos una habitación a prueba de misiles. Pero mejor arriesgarse a la caída de misiles que al caos".