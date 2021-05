Conflicto israelí-palestino: Israel anuncia una nueva ofensiva por tierra y aire en Gaza

16 minutos

Medios estadounidenses como el diario The New York Times y The Washington Post informan que Israel también inició una ofensiva terrestre con militares cruzando al enclave, lo que supondría una escalada de la tensión inédita desde la guerra de 2014.

No obstante, el portavoz del Ejército israelí Hidai Zilberman señaló que el país no buscaba un cese de hostilidades en este momento, informó The Times of Israel.