Arabia Saudita vs Irán: por qué estos archirrivales han iniciado un diálogo "sin precedentes"

15 minutos

Durante 40 años ambos países han competido por tener la mayor influencia regional y por imponer en el mundo musulmán la supremacía de su propia rama del Islam (sunita vs chiita).

La primera pista de lo que ocurría fue ofrecida a mediados de abril por el diario Financial Times , que reveló que funcionarios de ambos países se habían reunido en Bagdad con miras a reparar su relación.

Sus palabras causaron gran sorpresa. No era para menos, pues procedían de alguien que hace apenas tres años había dicho que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "hace que Hitler luzca bien".

Cambios en la política de Estados Unidos

"Un factor pesa más que todos los demás: las crecientes señales de que Estados Unidos se toma en serio la idea de cambiar su enfoque en Medio Oriente", señaló en Trita Parsi, vicepresidenta ejecutiva del Quincy Institute for Responsible Statecraft , un centro de estudios con sede en Washington, en un artículo en la revista Foreign Policy .

"El factor que más impulsó a los actores de la región a seguir la ruta diplomática no es el compromiso de Estados Unidos de respaldar a Riad contra Teherán o alguna nueva iniciativa diplomática para la región. Más bien, lo que catalizó las conversaciones es exactamente lo contrario: las cada vez más claras señales de que Estados Unidos se está retirando de Medio Oriente ", escribió Parsi.

Explica que al ver que Estados Unidos está considerando con seriedad volver al acuerdo nuclear con Irán, Arabia Saudita no quiere quedarse atrás. "Ellos quieren hallar su propio marco para un desescalamiento con Irán, al igual que lo hace Washington por su parte", agrega.

La amenaza de la alianza con Israel

"Teherán sabe que su poder tiene limitaciones en la competencia con Arabia Saudita y no quiere ver el surgimiento en la región de una alianza coherente anti iraní. Ellos preferirían no ver la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel y que este esfuerzo (de diálogo) sirviera para convencer a Riad de no buscar esa normalización", afirma Kamel.