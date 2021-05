4 claves que explican la llegada récord de casi 6.000 migrantes desde Marruecos a España

1 hora

1. Una cifra de migrantes sin precedentes

La situación aún no se ha estabilizado, "ya que no para de llegar gente", alertan fuentes policiales citadas por la prensa española, que tratan de contener la magnitud de un episodio que no tiene precedentes en España.