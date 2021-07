Job Maseko, el héroe de la Segunda Guerra Mundial que se quedó sin la más alta condecoración "por ser negro"

19 minutos

"Pena y orgullo"

Los miembros del NMC no recibieron armas de fuego, pero podían portar armas tradicionales y servir como no combatientes , siendo habitualmente utilizados como obreros, guardias o personal médico.

La destrucción del buque

"Sin embargo, no parece alcanzar el nivel para una Cruz de Victoria, porque nadie lo presenció. Aunque no hay duda de que hizo lo que hizo... nadie lo vio hacerlo. Me da la impresión por lo que he leído de que la Medalla Militar fue el reflejo de sus acciones".