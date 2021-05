"El coste de ocupar Gaza sería demasiado alto, esa destrucción nos devolvería donde empezamos: con Hamás controlándola"

El analista considera que Israel no tiene una alternativa a Hamás para estabilizar la zona.

No fue hasta este jueves que dieron fruto los intentos de mediación de la comunidad internacional y se alcanzó un alto el fuego.

¿Sería viable para Israel? El periodista y escritor judío estadounidense Peter Beinart considera que Israel "no tiene alternativa a Hamás" en Gaza y cree que la solución debe pasar por un solo Estado compartido.

¿Qué opina sobre las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de no descartar la conquista del enclave palestino?

Creo que es muy poco probable que Israel haga eso porque el coste de ocupar directamente Gaza sería demasiado alto, habría un estado constante de revueltas y, francamente, los padres israelíes no querrían que sus hijos de 18 y 19 años tuvieran que hacer eso.

Israel necesitaría algún tipo de subcontratista palestino para estar realmente en el terreno en Gaza, e Israel en realidad no tiene alternativa a Hamas como para hacer eso.

En EE.UU., mucha gente comenta el enfoque del presidente Biden de no inmiscuirse. Aseguran que quiere centrarse en Asia y no quiere verse envuelto en el conflicto palestino-israelí, al que no le ve ningún beneficio político.