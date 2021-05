Ceuta: la historia de la imagen que captura la crisis migratoria (y la violenta reacción que generó en redes sociales)

Fuente de la imagen, Marcos Moreno/Anadolu Agency via Getty Images

"No echarles, sino escucharles, consolarles, darle manta, comida, agua y darle lo que necesitan".

"Una de las más jóvenes"

Fuente de la imagen, Marcos Moreno/Anadolu Agency via Getty Images

"Esta persona venía llorando porque justo le acababan de decir que un amigo, con quien había hecho la travesía, había fallecido. Luego se enteró de que no había sido así".

"Verificamos que no tenga dolencias que le estén afectando y, posteriormente, comenzamos con la ayuda humanitaria, que es darle agua, comida, proporcionarle ropa, mantas, todo lo que pueda cubrir sus necesidades básicas ".

"Es muy emotivo porque, por más que nosotros estemos acostumbrados a que ese sea nuestro trabajo y a ver muchísimos dramas de diferentes características en todas las personas que atendemos a lo largo de los años, eso no quita que tengamos sentimientos".

Fuente de la imagen, Marcos Moreno/Anadolu Agency via Getty Images

"Es muy difícil que no empatices con la persona, es muy difícil que después de hacer una asistencia de ese tipo te vayas a tu casa, hagas clic y te desconectes. Eso es imposible ", indica la vocera.

"Bastante abatida"

"No llegamos a entender cómo por hacer el trabajo bien, sin además recibir nada a cambio porque es una voluntaria, le llegan críticas e insultos ", indica Brasero.

"Vale que no se esté de acuerdo con ciertas formas de trabajar, pero no hay que llegar al insulto y al descalificativo personal".

"Las críticas vienen de muchísimas personas, que le dicen de todo. No es que sean grupos como tal, pero sí hay personas que piensan que lo que ha hecho Luna no está bien. Hay críticas de todo tipo, machistas, racistas".

El que una foto tan humana se haya convertido en un blanco de críticas es algo que "no se logra comprender".

Sin embargo, Reyes también ha recibido una lluvia de mensajes, no sólo desde España sino de diferentes partes del mundo, en los que se expresa admiración, solidaridad y apoyo por su gesto y su labor.

"Muchas otras Lunas"

"Uno no se espera o uno no concibe que después de hacer ese trabajo, llegues a tu casa y veas que en tus redes sociales te están criticando por lo que has hecho, cuando es una labor digna de elogio, cuando para nosotros forma parte del día a día y lo volveremos a hacer y Luna, cuando se recupere, lo seguirá haciendo".