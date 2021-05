George Floyd | "No hay nada que celebrar": 3 visiones sobre el racismo a un año de su muerte

Pero para muchas personas, no es tan sencillo.

"No puedo describir el sentimiento, pero ciertamente no fue una celebración ", dice. "Es irónico que se sintiera más como un gran suspiro de alivio, como una respiración profunda".

"¿Me hizo tenerle más fe al sistema judicial? La verdad es que no".

En sus momentos finales, George Floyd gritó más de 20 veces que no podía respirar, mientras los agentes de policía lo retenían en una calle de Minneapolis.

Un año después, me reuní con Toni Adepegba, Laëtitia Kandolo y Nia Dumas para averiguar qué significa la condena de Chauvin para ellos y para ver si, al igual que a mí, les ha costado encontrar las palabras para expresar lo que sienten.

"Nada que celebrar"

George Floyd dijo más de 20 veces a los policías que lo detuvieron que no podía respirar.

Pese a que hubo una breve celebración, no mucho después de que se conociera la noticia de la condena sentí una profunda tristeza y una sensación de emoción no resuelta. No fui la única.