Qué ocurrió en la trágica ultramaratón en la que en la que murieron 21 corredores en China

19 minutos

"Balas en la cara"

"Estuve inconsciente en la montaña durante unas dos horas y media hasta que pasó un pastor y me llevó a una cueva. Él encendió un fuego y me envolvió en una cobija. Y después de una hora, más o menos, me desperté (...) Estoy muy agradecido de la persona que me salvó, porque sin él, todavía estaría allí tirado", añadió, según la agencia Reuters.