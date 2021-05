Cómo fue el "genocidio olvidado" de Namibia, cometido por Alemania y reconocido un siglo después

44 minutos

No será fácil curar las antiguas y profundas heridas dejadas por Alemania en Namibia de lo que ahora es considerado como un genocidio perpetrado por las fuerzas coloniales.

Pero algunos líderes namibios se han negado hasta ahora a respaldar el acuerdo, según informó el periódico estatal New Era.

La colonia alemana de África del Sudoeste

"Mi bisabuela me contó que algunos miembros de nuestra familia fueron traídos aquí y obligados a trabajar, y murieron".

Si no morían de hambre, lo hacían por el agotamiento, la sed o por las balas y los cañones. La violación de mujeres fue sistemática.

"Cualquier herero, con o sin armas, será ejecutado"

El mensaje de Von Trotha a los herero no deja lugar a dudas:

"Von Trotha dijo a sus soldados que no perdieran su honor disparando contra mujeres y niños, que dispararan para asustarles y las forzaran a huir al desierto, donde enfrentaron una muerte segura por sed y hambre", señaló a BBC Mundo Reinhart Koessler, profesor en el departamento de ciencia política de la Universidad de Friburgo y académico especializado en memoria política, que ha estudiado durante dos décadas el pasado colonial de Alemania en el oeste de África.

Dinero y tierras

"No tienen inodoros, no tienen agua potable, no hay electricidad", dice Laidlaw.