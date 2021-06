Biden suspende las perforaciones de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico

¿Qué ordenó exactamente Biden?

En un comunicado el martes, el Departamento del Interior dijo que había "identificado defectos en el registro subyacente de la decisión que respalda los arrendamientos, incluida la falta de análisis de una gama de alternativas" requerid as por leyes ambientales.

El New York Times señaló que grupos ambientales critican a Biden no solo por esa medida, sino por " dejar pasar una oportunidad para bloquear el polémico oleoducto Dakota Access y por mantener una decisión de la era Trump de conceder licencias de exploración de gas y petróleo en tierras públicas en el estado de Wyoming".

¿Cómo se llegó a este punto?

Pero la venta recibió poco interés de la industria del petróleo y el gas. Las empresas señalaron que estaban centrando su gasto en energía renovable, en medio de una enorme caída en los precios del petróleo. Varios grandes bancos estadounidenses dijeron que no financiarían la exploración en el área.

Si bien las estimaciones sugieren que hay alrededor de 11.000 millones de barriles de petróleo debajo del refugio, la reserva no tiene carreteras ni otra infraestructura, lo que la convierte en un lugar muy costoso para perforar.

¿Cuáles han sido las reacciones a la suspensión?

"Esta acción no tiene otro propósito que obstruir la economía de Alaska y poner en riesgo nuestra seguridad energética", señaló Murkowski, quien representa a Alaska en el Senado desde 2002.

Dunleavy agregó que los arrendamientos vendidos por la administración Trump "son válidos y el gobierno federal no puede retirarlos".

La Autoridad de Exportación y Desarrollo Industrial del estado, The Alaska Industrial Development and Export Authority, señaló que estaba decepcionada por la decisión y que no tenía motivos para creer que el análisis ambiental fuera inadecuado.