Ovnis: las revelaciones sobre objetos voladores no identificados de la esperada investigación de los servicios de inteligencia de EE.UU.

9 minutos

Tras una solicitud del Congreso en 2020, el gobierno se comprometió a publicar un reporte sobre la información que tenía sobre avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), tras varios casos sin explicación que han generado titulares en las últimas dos décadas.

Los que esperaban una respuesta concreta y segura sobre la presencia (o no) de vida proveniente de otros planetas probablemente quedarán frustrados: el documento dice que los analistas de inteligencia no encontraron evidencia de actividad extraterrestre… pero tampoco la descartan.

Pero más allá de descartar eso, el informe no hace evaluaciones definitivas sobre cuáles podrían ser los orígenes de tales objetos.

¿A qué se debe el informe?

El Departamento de Defensa dijo que quería "mejorar su comprensión" de los fenómenos aéreos no identificados y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional.

El Pentágono dio a conocer tres videos en los que se pueden apreciar objetos voladores no identificados.

¿Qué sabemos del informe?

Los detalles del estudio fueron informados por primera vez el jueves por el periódico The New York Times (NYT), seguido por CNN y The Washington Post.