“Hay una guerra contra mi cuerpo y mis derechos”: el potente discurso de graduación de una estudiante en contra de las restricciones al aborto en Texas

40 minutos

"A la luz de los acontecimientos recientes, se me hace incorrecto hablar de cualquier cosa que no sea lo que me está afectando a mí y a millones de otras mujeres", dijo Paxton a sus compañeras de estudios en la Lake Highlands High School en un discurso que desde entonces se volvió viral.

¿Qué más dijo la joven?

"Me aterroriza que si mis anticonceptivos me fallen, que si me violan, mis esperanzas y aspiraciones, mis esfuerzos y mis sueños ya no importen", agregó.