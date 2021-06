Facebook suspende la cuenta de Donald Trump durante dos años

La red social anunció que ya no les daría inmunidad por contenido engañoso o abusivo bajo la excusa de que sus comentarios pudieran tener interés periodístico.

¿Qué dijo Facebook?

¿Cómo respondió Trump?

"No se les debe permitir que se salgan con la suya con esta censura y silenciamiento, y en última instancia, ganaremos. ¡Nuestro país no puede soportar más este abuso!", añadió.

"La próxima vez que yo esté en la Casa Blanca no habrá más cenas, a petición suya, con Mark Zuckerberg y su esposa", dijo el expresidente. "¡Todo será negocio!"

A principios de esta semana, From the Desk of Donald J. Trump, la plataforma de comunicación establecida por Trump a raíz de sus suspensiones en redes sociales, cerró permanentemente.