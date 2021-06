Israel: las explosivas declaraciones del exjefe del Mossad sobre las operaciones de la agencia contra Irán

37 minutos

Documentos robados

Cuando aparecieron imágenes del tesoro en las pantallas del centro de comando, "sentimos una emoción increíble", dijo Cohen, según el periódico The Times of Israel .

Una entrevista notable

Si bien no es inusual que exjefes del Mossad concedan entrevistas o den a conocer sus puntos de vista sobre ciertos temas a la prensa, las declaraciones de Yossi Cohen son notables por el nivel de detalle que ofrecen.

De hecho, The Times of Israel califica la entrevista como "asombrosa [y] reveladora".

Sabotaje a una planta nuclear

Al principio de la misma, el exdirector del Mossad dijo a Dayan que conocía bien la planta nuclear de Natanz y que podía llevarla al sótano "donde se encuentran las centrifugadoras giratorias". Luego agregó: "Hoy en día, el sótano no se ve como antes".

El exjefe del Mossad no confirmó ni negó su participación en la muerte de Fakhrizadeh. Pero dijo que el científico había sido un objetivo "durante muchos años" y agregó que su conocimiento científico preocupaba a la agencia.

"Si el hombre tiene capacidades que ponen en peligro a los ciudadanos de Israel, debe dejar de existir", dijo, según The Times of Israel, pero agregó que una persona así podría salvarse "si está preparado para cambiar de profesión y no dañarnos más".