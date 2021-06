Taishan: qué se sabe del incidente en una planta nuclear en China que investiga Estados Unidos

Algo no está funcionando correctamente en la planta nuclear de Taishan, ubicada en la provincia de Cantón (China).

"No estamos ante el escenario de un accidente con una fusión del núcleo", dijo a la agencia de noticias AFP un portavoz de EDF que no quiso ser identificado. "No estamos hablando de contaminación, estamos hablando de emisiones controladas".