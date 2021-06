El misterio de los niños "desaparecidos" en China (y dónde creen sus familiares que están)

Durante los últimos dos años, las autoridades chinas han prometido en repetidas ocasiones ayudar a localizar a decenas de niños niños desaparecidos en la provincia de Xinjiang, para demostrar que no han sido separados a la fuerza de sus padres. Sin embargo, según informa el corresponsal de la BBC John Sudworth, esas promesas no se han cumplido.

"Si las autoridades chinas hubieran sabido que estaba embarazada, probablemente me hubieran obligado a abortar a mi bebé", me dijo.

Cuando abordó su vuelo, no tenía idea de que no los volvería a ver.

"Saber que estaba en una ciudad diferente me hizo pensar que es imposible encontrar a mis hijos, incluso si regreso", me dijo.

"A mis hijos, quiero que sepan que no los abandoné, que no tuve más remedio que dejarlos atrás, porque si me hubiera quedado su hermana recién nacida no habría vivido", comenta.