Elecciones en Irán: 3 claves para entender por qué muchos ciudadanos planean no votar en las presidenciales (y cómo el resultado puede afectar al acuerdo nuclear con Occidente)

17 minutos

Las elecciones en la República Islámica de Irán no son consideradas por gran parte de la comunidad internacional como un evento "libre y democrático".

Esto se debe principalmente a que los candidatos deben ser vetados y aprobados por los 12 teólogos y juristas que forman el Consejo de Guardianes, un órgano no elegido que tiene la decisión final sobre quién puede presentarse a una elección.

Este año, sin embargo, todo parece apuntar a que los ánimos han cambiado y muchos, principalmente los más jóvenes, han decidido no participar en las elecciones, también para expresar sus frustraciones.

1. Cuatro de los cinco candidatos son de línea dura

"Los otros candidatos están allí para hacer ver que realmente es una elección pero la mayoría de la gente dice que ésta no es una elección , es más bien una selección", señala la periodista.

"Ni votar ni no votar conducirá a una transformación o solución milagrosa a problemas específicos ya que la República Islámica es por definición antidemocrática", señala el experto.

"La consigna que está usando la gente ahora es 'No a la República Islámica'. Y éste no es sólo un 'no' a las elecciones sino al propio régimen".