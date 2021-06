"¿Me verá Tito?" Cómo fue crecer en la Yugoslavia del líder comunista

1 hora

Nací y crecí en un país que ya no existe. Yugoslavia.

En la escuela y la sociedad me enseñaron a sentir orgullo de ser yugoslava y a la vez macedonia. Tengo otras naciones hermanas: serbios, croatas, eslovenos... pero también hay muchas otras nacionalidades: albaneses, turcos, romaníes... todas partes de esa mezcla que fue la República de Yugoslavia, formada tras la Primera Guerra Mundial.

La Yugoslavia de mi infancia estuvo marcada por el nombre propio de su arquitecto: Josip Broz Tito , nacido en Eslovenia en 1892. Líder de los comunistas yugoslavos, fue también el fundador del Movimiento de Países No Alineados, y una figura internacional de gran presencia.

La casa de mis padres estaba a 15 minutos a pie del centro. La calle era estrecha y el vecindario era una comunidad muy unida. Si no había nadie en mi casa cuando volvía de la escuela, uno de los vecinos me invitaba a su casa o me cuidaba a mí y a mi hermana.