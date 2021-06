El "impactante" atraco del Grupo Lázaro, el equipo de élite de Corea del Norte que casi roba 1.000 millones de dólares en un solo asalto

"La [elección de la] fecha del jueves por la noche tiene un propósito muy definido . El viernes Nueva York está funcionando y el Banco de Bangladesh, no. Para cuando el Banco de Bangladesh vuelve a funcionar, el Banco de la Reserva Federal ya no lo está. De modo que retrasó todo el descubrimiento en casi tres días".

Los piratas informáticos no explotaron una vulnerabilidad de Swift -no necesitaban hacerlo-, por lo que en lo que respecta a ese software, los hackers parecían auténticos empleados bancarios.

Mientras tanto, el Banco de Bangladesh avanzaba en sus investigaciones. Sus funcionarios habían visitado Manila e identificado el rastro del dinero. Pero cuando se trataba de los casinos, no conseguían progresos. En ese momento, las casas de juego de Filipinas no estaban cubiertas por las regulaciones sobre lavado de dinero.

E n lo que respecta a los casinos, el efectivo había sido depositado por jugadores legítimos , que tenían todo el derecho a derrocharlo en las mesas (el casino Solaire dice que no tenía idea de que estaba lidiando con fondos robados y está cooperando con las autoridades. Midas no respondió a la solicitud de la BBC).

El personal no podía deslizar pases para ingresar a sus oficinas o usar impresoras. Durante seis semanas completas, una cafetería en los estudios de MGM, la sede de Sony Pictures Entertainment, no pudo aceptar tarjetas de crédito.

*Geoff White es autor de Crime Dot Com: From Viruses to Vote Rigging, How Hacking Went Global. Jean H. Lee inauguró la oficina de Associated Press en Pyongyang en 2012 y en la actualidad es investigadora principal del Wilson Center en Washington D.C.