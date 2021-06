La polémica iniciativa de los obispos estadounidenses para negarle la comunión al presidente Biden

54 minutos

Biden afirma que en lo personal se opone al aborto, pero que no quiere imponer su opinión sobre otros.

Consultado por la prensa el pasado viernes, el mandatario intentó restar importancia a este asunto. "Esa es una cuestión privada y no creo que vaya a ocurrir", dijo.

De la teología a la política

"Para Francisco, un voto mayoritario entre una conferencia de obispos profundamente divididos no es una señal de que uno debería seguir adelante, sino lo contrario", dijo Austen Ivereigh, un biógrafo del Papa, a The New York Times.