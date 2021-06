Derrumbe en Miami: quiénes son las víctimas identificadas del colapso del edificio de apartamentos

"El apartamento de mis padres no está"

"Me giré a mi mujer y le dije: 'No está'. Y ella me gritaba: '¿Qué quieres decir?'. 'El apartamento de mis padres no está, ha desaparecido'. Y entonces bajé corriendo", dijo Lozano el viernes a los periodistas cuando se acercó junto a su hermano al centro de reunificación de familiares a dar una muestra de ADN para ayudar en la identificación.