Derrumbe en Miami: qué pasará con la parte del edificio que no cayó (y con las torres hermanas que siguen en pie)

15 minutos

A sus residentes no se les ha permitido reingresar para recuperar pertenencias mientras continúan las labores de rescate de posibles sobrevivientes, pues existe un riesgo de colapso , indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Algunos residentes no saben si están seguros viviendo en la zona .

"Lo que realmente quisiera ver es a estos ingenieros de estructuras aquí, para que entren al edificio y miren si no ha llegado a tanto [el posible riesgo]", le dijo Lisman a la cadena ABC.

Las autoridades no han emitido órdenes de evacuación obligatorias para la torre Norte ni para la Este, pero algunos residentes sí han optado por salir voluntariamente.

Otros vecinos que sí han sido desalojados temporalmente son los de la torre Eighty Seven Park , que no tiene que ver con el complejo de las Champlain Towers pero está ubicada justo a un costado del edificio colapsado.

Las torres hermanas

Pero saber cuál fue la causa exacta que hizo caer un tercio de la torre Sur no será algo rápido de determinar. Las autoridades dijeron este lunes que la prioridad en estos días es encontrar sobrevivientes.

"[Determinar la causa] no va a pasar en un día o dos, va a tomar mucho tiempo ", dijo la congresista Debbie Wasserman Schultz, representante del distrito donde se ubica Surfside, ante las hipótesis que han surgido sobre lo ocurrido.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, aseguró en una rueda de prensa que un grupo de ingenieros no encontró fallas importantes en sus inspecciones el sábado de Champlain Towers North.

Pero reconoció que el análisis "no fue una inmersión profunda en el edificio en sí" .

Más tarde le dijo a la cadena CNN: "He recomendado que ese edificio sea evacuado en espera de una investigación estructural exhaustiva. Porque no creo que la gente deba vivir con la posibilidad o la idea de que su edificio pueda colapsar".

Hasta este lunes no había una orden de evacuación obligatoria, solo voluntaria, para ese complejo.

La torre Norte "impecable"

"Este edificio está impecable", indicó Lusky, según el diario The New York Times. "No hay comparación con el condominio hermano".