Muere Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de Estados Unidos y uno de los artífices de la guerra de Irak

35 minutos

Larga carrera política

Uno de sus momentos más memorables de su carrera se produjo en una rueda de prensa de 2002, cuando se le preguntó sobre la falta de pruebas que vincularan a Saddam Hussein con las armas de destrucción masiva, dio una respuesta enredada sobre el concepto de "conocimientos conocidos" y "desconocidos conocidos" ("known knowns" and "known unknowns") al público.