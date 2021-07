Derrumbe en Miami: por qué en Surfside vive una de las mayores comunidades de judíos de todo Estados Unidos

Una localidad pequeña con una comunidad pujante

De acuerdo con un boletín de The Shul , en la década de 1960 casi no había judíos en Bal Harbour, pero en la actualidad un 40% de los residentes de Surfside y de Bal Harbour son familias judías .

"Ahora hay muchos más restaurantes kosher en el área. Ese es un cambio reciente que es bueno en algunos aspectos, pero personalmente es algo que me preocupa, pues debería haber lugares para la población general que no siempre quiere comer kosher ", agrega Robbins, quien aclara que está muy orgullosa de ser judía pero que no es ortodoxa.

Cuando la tragedia toca la puerta

"Algunos me preguntan qué estoy haciendo aquí y yo les respondo '¿cómo puedes tú no estar aquí'?", dice Joe Zevuloni.

"La respuesta judía a la devastación son las acciones, por lo que la comunidad se congrega no solo para rezar, sino también para crear un sistema de apoyo para cualquiera que lo necesite, sea o no judío", le dice el rabino Edry a BBC Mundo.

"Los valores judíos nos enseñan que la vida no se trata de ti, sino de los demás. De hecho, en la sinagoga no puedes rezar solo. Necesitas más gente contigo . El sistema judaico está basado en el minyán (el grupo mínimo de 10 personas que según el judaísmo deben reunirse para cumplir ciertos rituales y rezar ciertas oraciones), todo está centrado en los demás", agrega.

"Algunos me preguntan qué estoy haciendo aquí y yo les respondo '¿cómo puedes tú no estar aquí'?", subraya Zevuloni.

Muchos hoteles en Miami colgaban carteles en los que no solamente advertían que no admitían a judíos, sino que, incluso, usaban la discriminación como estrategia publicitaria. Always a view, never a Jew ("Siempre una vista, nunca un judío"), rezaba el aviso de un hotel en la década de 1930.