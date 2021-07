"Mi marido era un ángel, hasta que me violó": la batalla de las mujeres de Egipto contra las violaciones conyugales

"Tenía el periodo y no estaba preparada para tener relaciones esa noche", asegura. "Mi marido pensó que estaba intentando eludir una relación íntima con él. Me golpeó, me esposó, me tapó la boca y me violó".