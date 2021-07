10 años de los atentados en Utoya y Oslo: "Creo que nunca lo superaremos"

40 minutos

Conmoción, confusión y un balance de ocho muertos. Noruega no está acostumbrada a eso.

En este tiempo, la periodista Asne Seierstad ha investigado la vida de Breivik y sus víctimas, y el impacto de los atentados en la sociedad noruega. Parte de su investigación está recogida en el libro One of us ("Uno de los nuestros"), publicado en 2015.