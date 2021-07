Coronavirus en EE.UU.: por qué las autoridades vuelven a recomendar el uso de mascarilla, incluso entre los vacunados

1 hora

Para las regiones con un alto nivel de contagios, los CDC emitieron una nueva recomendación -que no es una orden- para que las personas vuelvan a usar mascarilla en espacios cerrados aun y cuando estén vacunadas.

¿Qué dice la nueva recomendación?

Y es que la carga viral de esa variante en una persona vacunada es similar a la que tiene una persona no vacunada, aunque no corran el mismo riesgo de enfermarse gravemente o morir.

También para personas no vacunadas y los niños, por lo que los CDC ahora recomiendan su uso en las escuelas, que reiniciarán actividades presenciales en las próximas semanas.

El uso de mascarillas en lugares públicos que así lo requieran sigue vigente en EE.UU., tanto para personas vacunadas como no vacunadas.

Una cuestión que divide

Pero son las autoridades estatales las que tienen el poder de emitir sus reglas sobre uso obligatorio o no de mascarillas , por lo que la política no es general en todo el país.

"No creo que estas recomendaciones de mascarillas sean muy útiles. Se gana poco con personas completamente vacunadas que usan mascarillas. Y las que no se vacunan no van a usar mascarillas", dijo a la BBC Jason Munshi-South, un residente de Connecticut.