Coronavirus: las autoridades en EE.UU. advierten que la variante delta es tan contagiosa como el sarampión y puede ser transmitida por los vacunados

1 hora

Como la varicela

En promedio, una persona infectada, vacunada o no, con síntomas o no, puede contagiar a ocho o nueve personas más (la variante original, más similar a un resfrío común, podía transmitirse a dos personas).

En respuesta a un correo del New York Times, la directora de los CDC dijo que aún no está claro qué tan comunes con las infecciones en personas vacunadas y cuánto tiempo permanece el virus en el cuerpo en esos casos.

Vacunación

Controversia

Para Angélica Mata, de California, la decisión de los CDC de que los completamente vacunados podían no usar mascarilla fue equivocada: "Le dio a la gente la impresión de que la pandemia había llegado a su fin y no es así, ahora esta recomendación de volver a usarla no es una sorpresa".

"No se gana mucho diciéndole a la gente completamente vacunada que use mascarillas, ya que la gente que no se quiso vacunar no las va a utilizar".