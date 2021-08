La "guerra en la sombra" entre buques de Israel e Irán e iraníes que se libra en el golfo de Omán

Dos nuevos protagonistas

Christoph Bluth, profesor de Relaciones Internacionales y Seguridad de la División de Estudios para la Paz y Desarrollo Internacional de la Universidad de Bradford, en Inglaterra, no cree que estos nuevos nombramientos hayan tenido, todavía, un impacto en esta guerra en la sombra.

Más bien, dice el profesor Bluth, parecería que uno de los principales factores que actualmente impulsan esta guerra en la sombra son los esfuerzos del nuevo primer ministro israelí para convencer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no revivir el acuerdo nuclear con Irán .

"Hay muchos en Irán que se oponen al acuerdo nuclear, que no creen en él y no quieren que tenga éxito. Y, de hecho, Israel tampoco está satisfecho con el acuerdo, que considera es demasiado indulgente con Irán. Pero tanto Estados Unidos como Reino Unido están presionando para revivir el tratado", señala el corresponsal de seguridad de la BBC.

"El nuevo presidente es alguien muy cercano al líder supremo, el ayatolá Jamenei, y a la Guardia Revolucionaria de Irán, y hay muchos en estos círculos que no quieren que haya una mejora en las relaciones con Occidente".

Pero aunque se está viviendo una situación delicada en la región, el profesor Christoph Bluth, de la Universidad de Bradford, no cree que la hostilidad entre Israel e Irán aumente de forma peligrosa.

"No creo necesariamente que eso ocurra, porque es probable que fracase el objetivo israelí de evitar que haya un resultado sustancial en las negociaciones nucleares e Israel no puede permitirse generar demasiado antagonismo contra el gobierno de Biden", le dice el experto a BBC Mundo.

Pero si continúan los incidentes marítimos, ¿podría esta guerra en la sombra convertirse en una confrontación abierta entre Israel e Irán con un impacto catastrófico no sólo para ambos países sino para toda la región?

"Ninguno de los lados puede permitirse una guerra sin cuartel, e Israel no puede confiar en que la administración Biden lo apoyará en cualquier cosa que no fuera un ataque no provocado".