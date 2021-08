Investigación de la BBC: lo que una tableta perdida revela sobre el tremendo poder bélico de los mercenarios rusos en Libia

Pero teníamos muy poca información directa. El Grupo Wagner es una de las organizaciones más secretas de Rusia . De hecho, oficialmente no existe; servir como mercenario viola las leyes rusas y las internacionales. Pero se cree que hasta 10.000 agentes activos han sido contratados al menos una vez por Wagner en los últimos 7 años.

Después de varios procesos de verificación, la tableta llegó finalmente a Londres. Inmediatamente la guardé en una bolsa con un inhibidor de señales, para que no pudiera ser rastreada ni intervenida remotamente.

Aparentemente, no había nada que permitiera identificar al dueño de la tableta, pero ampliando la imagen en la aplicación de los mapas se podían apreciar algunas palabras junto a algunos de los puntos rojos que ubicaban lugares específicos.

No da muchas pistas sobre la identidad o procedencia de otros mercenarios, pero la BBC ha podido hablar con dos excombatientes de Wagner que, bajo condición de anonimato, confirmaron que muchos de los que comenzaron combatiendo en Ucrania fueron luego movilizados en Libia.

Los excombatientes explicaron que el Grupo Wagner no controla a su personal directamente, sino que lo integran candidatos a contratos de corta duración como operarios en plataformas petroleras o como personal de seguridad de diversas compañías.

Uno de los excombatientes afirmó que tanto la organización como sus integrantes se mueven por el interés económico. Según la información en poder de la BBC, la mayoría de ellos procede de poblaciones pequeñas y alejadas de las grandes ciudades, y allí no abundan las ofertas de trabajo .

"Siempre que hay cualquier tipo de conflicto en algún lugar, los soldados del Grupo Wagner hablan de eso. 'Podríamos ir a este, ese podría ser para nosotros'. Porque todos los contratos en todos los países significan dinero. Si no tienes ningún contrato, te quedas sentado sin dinero en la reserva", declaró el antiguo mercenario.

El otro excombatiente nos dijo que la organización no les da ningún código de conducta a sus efectivos.

Esta aldea está a 45 kilómetros al sur de Trípoli y cuando la visitamos en abril de este año el hombre que perdió a sus familiares, que prefiere no dar su nombre, nos contó lo ocurrido en la tarde del 23 de septiembre de 2019.

"Uno de los hombres empuñó su arma. En ese momento supe que iban a disparar. Cuando empezaron, me tumbé de lado y fingí estar muerto", dijo.

También nos hemos puesto en contacto con una asociación dedicada al desminado en Libia para alertarlos de la ubicación de las minas de Wagner, que posiblemente no ha sido aún oficialmente documentada.

Análisis del documento

Sistema de radar compacto Sobolyatnik (modelo 1L227) o un mejor sistema analógico (compacto), 8 unidades. Necesitamos entrenamiento en la realización de cálculos (no tenemos experiencia)

"Esto no solo implica acceso a un presupuesto sustancial, sino también a la última tecnología, una materia sensible, cuando no secreta. Por ejemplo, los radares Ironia y Sobolyatnik son relativamente nuevos. Como señala el oficial que los solicita, gran parte de este equipo requiere recibir entrenamiento, un reto considerable en zona de operaciones. Esto muestra una falta de previsión o de planificación apropiada".