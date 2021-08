Afganistán: las imágenes que muestran el caos y la desesperación de los afganos tras la entrada del Talibán a Kabul

16 agosto 2021

No está claro si murieron a causa de disparos o en una estampida.

" Me duelen los pies, tienen ampollas y me cuesta mantenerme de pie.

"Era como una ciudad militar: la gente vestía ropas tradicionales, pero tenían armas y disparaban al aire. Me recordó a la Jihad que escuché de mis padres", dice desesperado.

"Ahora que me voy, pienso en mi familia, no tienen forma de escapar. No veo un futuro".