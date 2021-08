Afganistán | "Me aseguraron que Kabul no caería hasta dentro de tres meses. Hoy el Talibán entró a mi hotel": el chileno atrapado en medio de la caída de la capital

El chileno Jorge Said producía reportajes en Kabul cuando cayó la capital.

Fuente de la imagen, Cortesía de Jorge Said

Sábado 14 de agosto, Kabul, capital de Afganistán. Al periodista chileno Jorge Said, preocupado, le aseguran oficiales de inteligencia que la ciudad no caerá hasta dentro de uno o tres meses.

Ahora Said, de 55 años, planifica contrarreloj su salida.

Suhail Shaheen, portavoz del Talibán, dijo a la BBC que los militantes quieren una "transferencia pacífica del poder" y que no buscarán venganza.

Pero el pánico está sembrado y muchos no se fían.

Said producía reportajes en Kabul cuando cayó la capital. Este lunes habló con BBC Mundo. Este es su testimonio en primera persona.

"No se sabe cómo van a actuar los talibanes"

La situación es muy crítica. Los talibanes entraron hace una hora a mi hotel. Por suerte no vinieron a mi habitación.

Pero quienes estuvieron con ellos dicen que fueron muy amables, que no preguntaron por extranjeros, que era lo que más temíamos.

Dijeron que no quieren asustar.

En la calle hay mucho nerviosismo. No se sabe muy bien cómo van a actuar los talibanes.

Pero la gente aquí desconfía por lo que pasó en otras provincias, donde ejecutaron a soldados rendidos y castigaron a mujeres por no llevar burka.

Fuente de la imagen, Cortesía de Jorge Said

"Si nos reconocen el acento, la gente se nos echa encima"

Cuando llegué al aeropuerto, los militares me avisaron de que los talibanes ya estaban a dos kilómetros del aeropuerto. Fue bastante complicada la vuelta. Caminé 20 kilómetros porque el tráfico paró todo. Durante tres o cuatro horas estuvo bloqueado.

Casi no queda un cajero con dinero. Miles de personas tratan de sacar lo último de los bancos. Ayer grabando se vino una multitud contra mí. Es muy peligroso.

No se sabe quién es talibán y quién no porque los talibanes visten de civiles, como cualquier otro afgano.

"Catástrofe humanitaria"

Desde que llegué hace 13 días a Kabul, he trabajado con muchas de ellas: artistas, deportistas de gran nivel. Están aterradas.

Entrevisté a una violinista de 20 años que desde los cuatro estudia violín 14 horas diarias. Si le dicen que no puede seguir practicando un instrumento occidental, ella dice que se tiene que suicidar.

Jorge Said entrevistó a varias mujeres afganas que le aseguraron estar aterrorizadas ante la toma de poder del Talibán.

Fuente de la imagen, Cortesía de Jorge Said

Afganistán bajo mandato talibán

Ahora, aunque los talibanes prometen no repetir la experiencia de aquellos años, muchos afganos ya notan algunos cambios.

"Hay una especie de odio hacia Estados Unidos"

Las personas comunes de acá no entienden: ¿cuál es el apuro de Joe Biden en sacar a la gente aquí tan rápido después de 20 años?

Cuando hablamos de amenazas, no son amenazas muy fáciles. Son amenazas de muerte.

Said afirma que hay miles de afganos en los campos de refugiados y que la situación es de desastre humanitario.

Fuente de la imagen, Cortesía de Jorge Said

"Me preocupa cómo voy a salir"

Todo cambia muy rápido sobre el terreno. No sabemos lo que está haciendo la embajada estadounidense, en la que me he inscrito para salir.