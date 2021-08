Afganistán | "Voy a quedarme con mi gente": la exministra y la diputada afganas que decidieron quedarse pese al triunfo del Talibán

Un verdadero líder...

"No se puede decir nada si esto sucederá o no, pero la población tiene miedo y tiene necesidades. Así que voy a quedarme al menos para consolarlos", explico a Radio 4, de la BBC.

Una exministra con miedo

"En el fondo de mi corazón me sigo diciendo a mí misma que no tendré que pagar el precio por ser parte del gobierno. Creo que no he hecho nada malo", afirma.