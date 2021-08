Afganistán | "Los líderes se rindieron y les dijeron a las fuerzas de seguridad que no se resistieran": la denuncia de la exembajadora del país en EE.UU.

"Decir que las fuerzas de seguridad afganas no estaban dispuestas a luchar no es cierto ni es justo", afirmó Rahmani refiriéndose al presidente estadounidense, Joe Biden , que el lunes culpó directamente al gobierno de Afganistán de no luchar contra los talibanes.

¿Se debería reconocer al gobierno talibán?

"Hay que ver lo que van a hacer los talibanes. Ahora mismo, la buena noticia es que, al menos en Kabul, no han cometido atrocidades, no están matando gente, no están torturando ni encarcelando. No están haciendo lo que solían hacer en 1996", dijo comparando con la toma del poder de los islamistas radicales en los años 90.