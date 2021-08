Afganistán: los primeros cambios para las mujeres en Kabul tras el control talibán

36 minutos

Sin mujeres en la TV

Ni vestidos, ni maquillajes

"Hay muchas restricciones ahora. Cuando salgo, tengo que llevar la burka (el traje que impide ver completamente el cuerpo de la mujer), como me lo ordenan los talibanes, y un hombre me tiene que acompañar", aseguró una partera de Ishkamish, un distrito rural con escasos servicios, en la provincia de Takhar, en la frontera noreste de Afganistán con Tayikistán.

"No sé cómo será nuestro futuro"

"No sé cómo será nuestro futuro. Esto me ha hecho perder la esperanza. Estoy buscando una manera de salir de Afganistán porque no hay esperanza para las mujeres".

Después de no poder abordar un vuelo, Ahmad pidió en las redes sociales que algún país le diera asilo para poder terminar su educación, que ya no lo cree posible.

"He perdido la esperanza y creo que no será un camino fácil", aseguró. "Me siento como si estuviera en un túnel... No puedo ver ninguna luz brillante y no sé qué tan largo es el túnel", añadió.