Qué significa que el Talibán defina a Afganistán como un Emirato Islámico

15 minutos

Qué es un emirato y qué significa

Al contrario de lo que sucede en las repúblicas, donde el presidente no ostenta el liderazgo religioso, en el emirato " el poder político y el religioso están vinculados en la figura del emir ", explica en conversación con BBC Mundo Javier Guirado, investigador del Centro de Estudios sobre Oriente Medio de la Georgia State University.

Por qué un emirato

Cómo será el nuevo emirato

"Seguramente no van a redactar una nueva Constitución, porque para ellos basta con la sharía o ley islámica, pero en Afganistán no va haber más elecciones, porque para los talibanes la legitimidad del gobierno no nace de la voluntad del pueblo, sino de la voluntad de Dios", pronostica Barfield.