Afganistán: la tensa nueva realidad en las calles tras el regreso del Talibán

20 agosto 2021

Una "nueva normalidad" surrealista

"Hay más tráfico en las calles y más gente, aunque no como suele haber normalmente. En particular, hay menos mujeres. He visto algunas que no necesariamente visten la burka que las cubre completamente", relata.