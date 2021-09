Okupas: los "fortachones" que contratan en España para desalojar a los que invaden propiedades de forma ilegal

La ocupación ilegal de propiedades tiene una larga historia en España y muchas veces está impulsada por el gran número de personas que no tienen acceso a una vivienda. Ahora, una turbia práctica hace las cosas todavía más complejas.

"Por supuesto, yo no tenía a nadie quedándose en casa, así que las alarmas se encendieron", le dice Michael a la BBC.

"No era una familia que realmente necesitara un lugar para vivir, eran extorsionistas profesionales. Así que en cierto modo me sentí aliviado, porque sabía que podíamos negociar", recuerda.

¿Cuáles eran las opciones de Michael?

"La gente me aconsejó contratar una empresa que se especializa en negociar con okupas para sacarlos".

Esta empresa comenzó a trabajar hace tres años y ahora recibe 150 llamadas al día, dice su director, Jorge Fe. El 75% son sobre inquilinos que no pagan su alquiler y 25% sobre ocupantes ilegales.

Sus empleados son boxeadores y expertos en artes marciales , explica, hombres que no se dejan intimidar fácilmente por las personas a las que intentan desalojar.

"Es normal que cuando llegamos los okupas intenten intimidarnos. Y no les fue bien. Nunca les va bien", asegura Jorge Fe. "Así que tuvimos algo más que una conversación con ellos".

Fe no aclaró si hubo violencia.

Extorsi ones en aumento

"El sistema legal no está funcionando, así que los propietarios están pagando a los ocupantes ilegales para que se vayan de inmediato. Es algo que también haría si tuviera tomados mi segunda casa o activos inmobiliarios. Les pagaría a los okupas para sacarlos", dice el abogado.

Es poco probable que los bancos admitan ante la BBC que están pagando a los delincuentes, por lo que intentamos verificar lo que Javier nos dijo con otros contactos. Aunque no pudimos verificar los detalles, a nadie le sorprendieron sus historias.

Cambiar las cerraduras, otra modalidad

"La mayoría de las personas que compran las llaves lo hacen sabiendo que el vendedor no es el dueño de la propiedad", dice el abogado Santi Ventalló.

Este no fue el caso. Mariana se enteró cuando llegaron los funcionarios de la corte para desalojar a la familia, poco después de que comenzaran a vivir allí. Les mostró sus documentos y le dieron 18 días de gracia .

Cuando los servicios sociales dijeron que no podían ayudarla, Mariana recurrió a un grupo de presión de vivienda llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creado cuando el colapso de la propiedad de 2008 dejó alrededor de un millón de personas sin poder pagar sus hipotecas.

"Una mañana, alguien llamó con fuerza a la puerta de entrada", dice Mariana. "Había 20 hombres grandes afuera. Dijeron que tenía la opción de irme con el dinero que podían darme. Y si me negaba, me dijeron que estarían afuera de mi puerta todos los días con perros. 'No te vamos a dejar entrar o salir ', dijeron".