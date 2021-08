Ataques en Afganistán: el dramático relato de sobrevivientes de la matanza del aeropuerto de Kabul

23 minutos

Para proteger su seguridad, la BBC no difunde los nombres de quienes prestaron sus testimonios.

"Vi el día del juicio final"

"Fue como si alguien hundiera el suelo bajo mis pies. Por un momento, pensé que me habían estallado los tímpanos y no podía oír nada", le dijo a Reuters .

"No es posible ver el día del juicio en esta vida, pero yo hoy lo vi, lo presencié con mis propios ojos".

Según dijo, lo normal hubiera sido que las fuerzas de seguridad trabajaran en despejar la zona en la que se produjeron los ataques, pero "no había nadie para manejar la situación, para retirar los cadáveres y llevar a los heridos al hospital o quitarlos de la vista de la gente".

"Físicamente estoy bien, pero no creo que las heridas mentales y el shock que he sufrido en la explosión me dejen volver a tener una vida normal nunca", concluyó.