Afganistán: "El Talibán mató a mi hermano por proteger a mi familia"

45 minutos

Desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán, su familia fue al aeropuerto de Kabul "todos los días" para intentar huir del país. No lo han conseguido.

Lo mataron "frente a mi mamá"

" Quemaron la casa buscándolo, pero la registraron y no pudieron encontrarlo", relata.

"Volveremos y mataremos a un niño"

"Lo mataron de una forma muy mala. No se puede matar a nadie así ", lamenta Saba.

"Los talibanes dijeron 'si no nos das a tu hermano, volveremos y mataremos a un niño cada vez hasta que nos lo digas'".

"Tengo una foto que me enviaron", asegura Saba.

"Me dijo: 'por favor, necesitamos tu ayuda y la del gobierno de Reino Unido para lograr emigrar'".

"No he dormido, ya no tengo sueño. Necesitamos ayuda".