Afganistán: "Mi disfraz en el aeropuerto de Kabul y cómo escapé del país"

Pero no fue hasta que llegó al propio aeropuerto y se puso en la fila para hacerse una prueba PCR de covid-19 que se dio cuenta de que algo iba mal.

Pasajeros armados

Rápidamente encontró otro vuelo e intentó comprar un boleto, pero la aerolínea no aceptaba su tarjeta de crédito. Solo efectivo. Apenas tenía US$100 con ella, insuficiente para un billete nuevo.

Cuenta que el capitán anunció que, dado que algunas de esas personas llevaban armas, el avión no podía despegar .

"Uno de mis amigos me mandó una foto y me dijo: 'Shukria, los talibanes están en tu casa'. Pensé que el aeropuerto era el lugar más seguro. Desafortunadamente, me equivoque totalmente".