Sarah Rainsford: mi último reporte como corresponsal de la BBC antes de mi expulsión de Rusia

Después de más de 20 años informando desde Moscú, todavía no puedo creerlo.

Sospeché que me estaban señalando hace aproximadamente un año cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comenzó a expedirme visas a corto plazo. E incluso éstas eran aprobadas a último minuto.

En un momento me dijeron que me estaban dando mi última visa, antes de que el funcionario dijera que se había equivocado.

Pero el 10 de agosto me llevaron aparte en el control de pasaportes del aeropuerto Sheremetyevo de Moscú y me dijeron que el Servicio Federal de Seguridad del (FSB) me había vetado de Rusia.