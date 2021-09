Amin Maalouf, autor de "Las cruzadas vistas por los árabes": "El rol de Occidente en Afganistán fue vergonzoso"

Este universo cataclísmico concebido por el escritor franco-libanés no provino de ningún poder adivinatorio, sino de su desesperanza en la dirección que había tomado la humanidad.

"Necesitaba buscar en la ficción la esperanza que ya no puedo encontrar en la Historia real", dijo el autor al presentar su última obra: " Nuestros hermanos inesperados " .

Este hombre que pasa la mayor parte de su tiempo en una isla francesa, nacido en el Líbano -país de dejó a los 27 años de edad en medio de una guerra civil- en una familia de origen egipcio, no es solo un escritor de ficciones.

En su bibliografía aparecen trabajos de no ficción fundamentales para entender el mundo árabe y las relaciones Este-Oeste como " Identidades asesinas " , " Las cruzadas vistas por los árabes " y " El naufragio de las civilizaciones " . Esto lo hace uno de los intelectuales árabes más importantes del Medio Oriente.

En realidad, no me sorprendí, por -al menos- una razón: las negociaciones del retiro estadounidense de Afganistán fueron hechas solo con el Talibán.

El gobierno afgano no fue parte de ese proceso.

Era obvio que la gente de Afganistán no iba a pelear por un gobierno que había sido excluido y humillado.

Por ese motivo no estoy seguro de que la sorpresa expresada por Estados Unidos sea genuina. Creo que es un tema de relaciones públicas.

Ahora dicen que intentaron, pero que no tuvieron éxito; yo creo que ni siquiera intentaron. Ellos pensaban que estaban construyendo una nación, pero no lo estaban haciendo.

Todo el proceso fue fallido, no porque los afganos no puedan vivir en democracia, sino porque desde el inicio el camino tomado no fue el correcto.