El "talibán americano": John Walker Lindh, el yihadista estadounidense que conoció a Bin Laden antes del 11-S

1 hora

Entre Malcolm X y Osama bin Laden

El impacto del 11-S

"El talibán americano"

Esas fotografías —algunas de las cuales ilustran esta nota— acaban de ver la luz en el recién publicado libro First Casualty: The Untold Story of the CIA Mission to Avenge 9/11, escrito por Toby Harnden, que narra la historia de la primera misión de la CIA en Afganistán tras el 11-S y cómo se produjo la captura de Lindh.