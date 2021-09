Najib Mikati, el hombre más rico de Líbano encargado de sacar a su país de una de las peores crisis de su historia

"Los niños son privados de leche infantil, los niños se preguntan si irán a la escuela y quieren emigrar. Los padres han visto cómo sus ingresos pierden más del 80% de su valor y ya no saben cómo llegar a fin de mes. Y las madres, no encuentran medicamentos", agregó.

El líder libanés admitió que la situación es "difícil y excepcional", pero afirmó que no será difícil encaminar el país.

De una ciudad muy pobre a la cima

Una figura "moderada"

En Líbano, es percibido como una figura moderada, pero, según Bitar, la gente no olvida que es accionista de un gran banco, por lo que se dice que es un "hombre del establishment ".

"Es por eso que no se deben esperar reformas estructurales radicales", añade.

La "dramática" situación de Líbano

El Banco Mundial la caliificó a mediados de este año como una de las tres peores crisis del mundo desde mediados del siglo XIX. Y con razón. Según estimaciones de la organización, el PIB per cápita libanés se redujo en 40% el año pasado.

"Y lo peor es que no hay realmente perspectivas para salir de la crisis y la moral de la población está por el piso ".

"Siento el tipo de pobreza, el tipo de hambre que tienen"

"Tengo tres hijos... fuera del Líbano. Así que me siento con la gente. Siento el tipo de pobreza, el tipo de hambre que tienen, el miedo que tienen del futuro. Así que esto no es sólo una cuestión de (tener) dinero o no".