Afganistán: los talibanes excluyen a las niñas de la escuela secundaria

1 hora

"Estoy muy preocupada por mi futuro"

"Todo se ve muy oscuro. Todos los días me despierto y me pregunto: ¿Por qué estoy viva? ¿Debería quedarme en casa y esperar a que alguien toque a la puerta y me pida que me case con él? ¿Es este el propósito de ser mujer?"