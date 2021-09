Las imágenes de agentes fronterizos agarrando a migrantes a caballo en Estados Unidos que generaron polémica

"Llegué al lugar y todo el mundo estaba cruzando allí", dijo el fotógrafo al diario The Washington Post . "De repente aparecieron algunos policías y comenzaron a tratar de que la gente se fuera. Luego, llegaron agentes fronterizos a caballo y empezaron a intentar que la gente se fuera".

"Había un flujo continuo y [los agentes] decían: 'No, no puedes entrar. Vuelve a México'. Pero la gente decía 'pero mi familia está allá'", contó Ratje a The Washington Post.