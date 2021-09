Gabby Petito: la realidad que ha puesto en evidencia en EE.UU. el caso de la joven

44 minutos

Cuando Gabby Petito no regresó a su casa de un viaje por carretera con su novio, los medios de comunicación y las redes sociales de Estados Unidos se volcaron con todas sus energías en darle cobertura a lo ocurrido.

Millones de estadounidenses han seguido de cerca este caso , cuyos desarrollos h an sido contad o s con gran detalle en las primeras páginas de la prensa , en los noticieros y en las redes sociales.

Al mismo tiempo, muchos estadounidenses cuyos familiares se encuentran desaparecidos se preguntan por qué sus casos no han recibido la misma atención.

Y es que hay miles de estadounidenses desaparecidos, especialmente personas no blancas, cuyos casos han recibido poca o ninguna atención.

En su investigación, Jeanis descubrió que las redes sociales a menudo funcionan de manera similar a los medios tradicionales en tales casos, por lo que los mensajes sobre estas personas blancas obtienen muchos más me gusta, son más compartidos y, en general, generan una mayor participación en las redes sociales que las personas de color.

Dawn y Jeff Day

Luego de nueve años, Greg Day aún no tiene respuestas sobre las muertes de sus dos hijos.

Greg Day ya no tiene "buenos días", solamente "días ok". Él quisiera poder escuchar reír a sus hijos de nuevo.

" Greg cree que sus dos hijos fueron asesinados ", dice Lynnette Grey Bull, amiga de la familia Day y directora y fundadora de la ONG "No nuestras hijas nativas".

"Me he sentado con familias a las que no podía dar ninguna respuesta", dice Gray Bull, integrante del grupo de trabajo del estado sobre indígenas desaparecidos y asesinados. "Es una carga pesada llevar estas historias y voces".